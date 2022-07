"Carpetas abandonadas", el suplicio para buscar a un desaparecido

Amiga de "Chispita", la payasita que pasó 52 días desaparecida junto con su esposo, narró el suplicio que vivieron en su búsqueda.

El caso de la pareja de payasitos no fue igual al de otros desaparecidos, pues recibió una amplia atención, gracias a que la mamá de la joven y el gremio de payasitos promovieron su búsqueda realizando marchas, colocando carteles y presionando a las autoridades.

"Nadie sabe el suplicio que se vivió", manifestó la usuaria Emilce, quien realizó una fuerte crítica a las autoridades del Ministerio Público (MP) a través de sus redes sociales.

Según la mujer, durante la búsqueda de "Chispita" y "Charquito" observaron muchas "carpetas (de personas desaparecidas) en el MP que estaban vacías, abandonadas, ignoradas, sin ninguna respuesta".

"Pudimos observar cuántas personas encontradas enterradas que anteriormente no habían hecho nada por buscarlas. Qué mal. Hoy en día podemos ver que tenemos que presionar a las autoridades para que nos hagan caso, para que puedan seguir los casos y no dejar una carpeta más a medias", señaló.

Emilce indicó que su intención no es ofender a nadie, pero recalcó: "Si ellos no hubieran desaparecido, no hubieran podido encontrar a tantas personas que estaban desaparecidas".

Pareja de payasitos

"Aunque sea una llamada anónima", fue la petición desesperada que hizo la mamá de "Chispita" para localizar a su hija y a su yerno, quienes pasaron 52 días desaparecidos.

Joselin Paola Chacón, "Chispita", y su esposo Nelson Estiven Villatoro Escobar, "Charquito", desaparecieron desde el 9 de mayo, sus restos fueron localizados el 30 de junio, luego de una llamada anónima que alertó sobre su localización exacta.