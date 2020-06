Casi 800 familias perdieron sus cosechas por las fuertes lluvias que se registraron las últimas semanas, aseguró el ministro de Agricultura, José Ángel López, quien acudió al municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, para entregar semillas y alimentos.

En la visita lo acompañó el presidente Alejandro Giammattei, quien aseguró que la entrega de los alimentos y de las semillas mejoradas de maíz servirá para que los agricultores puedan recuperar sus pérdidas, pero adelantó que se está creando un Seguro para cuando sucedan estas problemáticas.

TE PUEDE INTERESAR:

"Hubo casi 800 familias que perdieron sus cultivos. El maicito estaba chiquito, aún da tiempo de poder resembrar, porque las lluvias van a continuar y entonces vamos a poder alcanzar la cosecha", manifestó el mandatario.

Según Giammattei, la entrega de semillas y alimentos continuará en otros puntos del país. Pero no sólo se entregará maíz, sino que también otros cultivos como el chile, pilones u hortalizas, todo dependerá de cuál es la mejor semilla para la población y de los requerimientos nutritivos que se necesiten.

"Esa no es solo la salida, sino que debemos buscar que esto no vuelva a pasar. Por ello estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para instaurar el Seguro Agrícola para el Pequeño Productor, así si hay inundación o sequía, no se pierda todo, sino que se tenga un seguro que lo ayude a recuperar lo que invirtió", dijo el mandatario.

El seguro podría estar instaurado el próximo año, comentó Giammattei, pero no dio detalles sobre cómo podría funcionar y cuál sería la aseguradora que brindaría este servicio.

Semillas

La primera entrega de semillas se inició este miércoles en El Naranjal, Resurrección Balán, Mucbilhá, Santa María Cebaño y Cooperativa Cebaño, todas de Fray Bartolomé.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, para la entrega de semillas se evalúan las necesidades productivas de cada comunidad. En ese sentido se contempla beneficiar a 57 mil familias con semillas para huertos, 18 mil familias con semilla mejorada de maíz, 14 mil con semilla mejorada de frijol y 6,450 familias con pilones para huertos.

Asimismo, 7,390 productores recibirán sistemas de micro riego y 14,450 familias paquetes avícolas, para una inversión de 100 millones de quetzales.

Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social, entregará raciones de alimentos a cerca de un millón de familias vulnerables por la emergencia del Coronavirus.