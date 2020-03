Casi ubicados los pasajeros que venían con positivo con COVID-19

Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) informaron que ya tienen casi localizados a todos los pasajeros del avión que viajaron junto con el paciente que fue confirmado con COVID-19.

Según información de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el paciente confirmado viajaban 109 personas, las cuales fueron alertadas, pero habían varios que no se les había logrado ubicar.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo, en una conferencia de prensa interinstitucional, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) informaron que se tiene información que cuatro de las personas ya regresaron a Estados Unidos.

Además, indicó que aún falta por localizar a una persona. No obstante, no dio más detalles, por lo que se desconoce si es guatemalteco o no, y si ya lo tienen ubicado.