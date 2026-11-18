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Para abril de 2027 fue reprogramada la audiencia de inicio de etapa intermedia de Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "Psicópata".

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La audiencia de etapa intermedia prevista para Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias " Psicópata ", fue suspendida y reprogramada para abril de 2027.

Con esta suman tres las ocasiones en el que inicio de la etapa intermedia es suspendía por el Juzgado Sexto Penal, a cargo de la investigación.

Esta vez, la diligencia fue aplazada por recalendarización de la judicatura, por lo que fue reprogramada para el 8 de abril de 2017.

Alias "Psicópata", fue aprehendido, junto a un menor y es señalado por el Ministerio Público (MP), de descuartizar a una persona en zona 18.

El crimen

Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público (MP) detalló la captura de Herrera Rodríguez junto a un menor.

El Fiscal encargado del caso imputó al señalado de haber participado en el desmembramiento de una persona, pues indicó que al momento de su aprehensión tenía manchas rojas en sus prendas de vestir, posiblemente sangre.

Además, en su argumentación externó que en la escena del crimen al realizar la inspección ocular se observó que en el interior del inmueble ubicado en la manzana P, sector 4, lote 9 de la colonia Santa Faz, zona 18, se encontró una cabeza, dos piernas y un brazo.

Alias "Psicópata" fue capturado junto a un menor cuando descuartizaban a una persona en la zona 18. (Foto: Archivo/Soy502)

En la escena del crimen, también se halló a la víctima aún atada de pies y descuartizado, así como un arma de fuego, un machete, un cuchillo y un azadón.

Durante la primera audiencia, el juez de turno, en una parte de su exposición, indicó que el cadáver estaba "mal trabajado para darle muerte".

También, el juzgador señaló que contaba con evidencias suficientes para procesar penalmente a alias "Psicópata", ya que aún tenía impregnada en su ropa de vestir y calzado.