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El Tribunal Octavo de Sentencia Penal escuchó la declaración de un testigo en el caso UNOPS: Corrupción presidencial.

En la continuación del juicio contra el exjefe de presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Luis Felipe Aldana Cermeño, en el caso UNOPS: Corrupción presidencial, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, escuchó la declaración de una testigo de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Previo a la declaración de la testigo, el Ministerio Público (MP) y la defensa de Aldana Cermeño entraron a una discusión relacionada a tres informes de una auditoría practicada a la Dirección de Presupuesto de la cartera de salud.

Mientras la defensa aseguraba que los documentos a los que se hacía referencia habían sido ofrecidos como medio de convicción, el MP rebatía lo expuesto por la abogada, por lo que el juez Elías Tejaxun Paredes, quien funge temporalmente a cargo del Tribunal Octavo de Sentencia tuvo que intervenir.

El juzgador aclaró que, únicamente dos de los informes señalados por la defensa había sido incorporados al proceso como prueba, en tanto que indicó que el tercero no fue admitido en su momento.

Explicó que, de aceptar lo discutido por la defensa se estarían variando las condiciones del proceso y que esto no sólo es ilegal, sino que no es permitido de acuerdo a la normativa vigente.

Al final, la testigo rindió su declaración con relación a los informes incorporados al proceso como medios de convicción, por lo que el caso contra Aldana Cermeño continuará a la espera de la etapa de conclusiones.

La carpeta judicial del caso UNOPS: Corrupción presidencial es conocida por del Juzgado Noveno Penal, a cargo de juez Guillermo Luna, que actualmente se encuentra en período de vacaciones.

El juez Elías Tejaxun Paredes, titular del Tribunal Octavo de Sentencia, intervino en una discusión entre el MP y la defensa por un informe que fue admitido como medio de convicción en el caso UNOPS: Corrupción presidencial. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/NfhBrK11VO — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 19, 2026

Sobre el caso

El caso "UNOPS: Corrupción presidencial" se relaciona con un convenio firmado entre el Estado de Guatemala y un organismo de Naciones Unidas.

En este proceso, el juzgado Noveno Penal decidió enviar a juicio al jefe de Presupuesto del Ministerio de Salud con el supuesto de que Aldana habría estado relacionado con decisiones administrativas vinculadas al convenio suscrito.

Este caso fue presentado por el MP en octubre de 2025, cuya investigación señala que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) habría suscrito un convenio con UNOPS sin aprobación del Congreso.