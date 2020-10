Castillo habla sobre filtración del chat que enojó a Giammattei

Luego de la filtración de una conversación en un chat del Consejo de Ministros, el vicemandatario aseguró que no se pronunciará respecto a ello.

"En medio de una pandemia como la que estamos con todo este proceso de recuperación económica, yo creo que lo mejor es que todos estemos unidos en la búsqueda de resultados a los problemas del país. No abona mucho estar en una discusión, así que no me voy a pronunciar", aseguró.

El recién pasado jueves, se conoció el chat que se filtró a un medio de comunicación, en el que se confirma que existe una clara diferencia entre el vicepresidente Castillo y Giammattei, hecho que hasta hace algunos días solo eran rumores.

Luego de conocerse la conversación. El mandatario arremetió contra Castillo y aseguró que "nadie esperaba una respuesta de esa calaña" y anunció que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue la filtración de la comunicación en el chat del Consejo de Ministros.

Varios días han pasado y hasta este jueves, 1 de octubre, hubo un pronunciamiento por parte del vicepresidente, quien aseguró que desconoce si Giammattei presentará la denuncia.

"No lo sé (si presentará la denuncia), de mi parte no me he pronunciado antes y no lo haré ahora. Tenemos que pensar en la unidad del país maduramente, en la gobernabilidad, en la resolución de los problemas y yo en eso estoy trabajando coordinando los Gabinetes que me corresponden coordinar", condenó.