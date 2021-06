Exministro de Comunicaciones buscaría ser presidente del Congreso

Para el vicepresidente Guillermo Castillo no es prudente que el exministro de Comunicaciones y ahora diputado, Josué Lemus, busque la presidencia del Congreso.

EN CONTEXTO: Renuncia el Ministro de Comunicaciones y retoma su curul en el Congreso

Josué Lemus confirmó su renuncia como titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) este martes 29 de junio y ese mismo día asumió como diputado en el Organismo Legislativo.

Lemus ingresó al Congreso como diputado por el distrito de Quiché. Sin embargo, obtuvo un permiso especial para ausentarse del Organismo Legislativo ya que asumió como ministro del CIV.

El exministro no explicó las razones por las que renunciaba a su puesto, únicamente se limitó a decir que se debía a que deseaba volver a trabajar por la población que lo eligió. Sin embargo. fuentes del Ejecutivo aseguran que la intención de Lemus es buscar la presidencia del Congreso el próximo año, ya que Allan Rodríguez podría no asumir de nuevo, debido a los problemas que le generó el Covid-19.

Vicepresidente reacciona

El vicepresidente Castillo dijo ignorar cuál es la estrategia, pero consideró que no es prudente que busque la jefatura del Legislativo, porque podría tener "reparos" en la Ejecución del gasto durante su paso por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

"No sé cuál es la estrategia que tienen", dijo el vicepresidente @GuilleCastilloR sobre la renuncia del exministro del @CIVguate, Josué Lemus, quien regresó al @CongresoGuate como diputado, pero recordó que su busca la presidencia de ese organismo, puede tener reparos | @soy_502 pic.twitter.com/FiaSgC4HGD — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 30, 2021

"En la mañana supimos que estaba entregando el cargo y en la tarde ya juramentado en el Congreso volviendo a su función de diputado, no sé. Lo único que puedo decir es que no sé cuál es la estrategia", manifestó.

Y dijo: "No creo. No lo sé, no lo creería, él sabe que se va a ir a exponer a la presidencia del Congreso, especialmente viniendo de un ministerio. No sé si tiene reparos, no sé hay procedimientos en contra de él y llegar la presidencia del Congreso es ponerse nuevamente en la opinión pública".