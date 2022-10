"Siento mareos": Cazzu pausa su show y desata rumores de embarazo (video)

La cantante argentina, Cazzu levantó fuertes sospechas de estar embarazada luego de mostrarse mareada en pleno concierto. ¿Será de Nodal?

Una vez más, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, volvió a dar de qué hablar luego de mostrarse un tanto mareada al punto de tener que pausar su show en Argentina.

El momento que quedó grabado en video, se hizo viral en redes sociales, pues fanáticos aseguran que la artista estaría embarazada de su actual pareja, el mexicano Christian Nodal.

En el clip se observa a la intérprete de "Maléfica" sentada en una silla mientras comparte que ha tenido un día "complicado".

Cazzu y Christian Nodal tienen una relación sentimental. (Foto: Heraldo de México)

"Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando y saltando porque siento que ¡uy! me mareo. Y es importante terminar el show. El equipo no se asuste, si me desmayo no pasa nada", se escucha decir a Cazzu.

Ante sus palabras, el público presente responde con gritos afirmando que está embarazada. Finalmente, la cantante expresa a su público que pese a su malestar "voy a terminar el show".

El audiovisual compartido por la cuenta "Cazzuglobal" en TikTok, ya acumula más de 400 mil visualizaciones y decenas de comentarios de sus seguidores, aplaudiendo la reacción de la argentina.

Mira el momento: