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La CC confirma arresto domiciliar a favor del excandidato presidencial Manuel Baldizón, en el caso Transurbano.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación planteada contra el otorgamiento de medidas sustitutivas en el caso Transurbano a favor del excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Con esto se confirma el arresto domiciliar que fue dictado por la jueza A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, quien decreto la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Además, también le fue impuesta la obligación de presentarse cada quince días a dejar su impresión palmar y dactilar al Ministerio Público (MP).

La apelación planteada ante la CC fue presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el MP contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que confirmó el fallo de la judicatura antes mencionada.

Sobre el caso

En este caso sobresale que el 29 de noviembre de 2024, el juez Mario Hichos, actualmente titular del Juzgado Segundo Penal, cerró el proceso penal contra Baldizón por el delito de financiamiento electoral ilícito al considerar que no estaba tipificado en la ley cuando presuntamente fue cometido.

Con esto, el MP y la PGN apelaron la decisión, cuyo expediente fue asignado a la Sala Tercera Penal quien aún no se ha pronunciado al respecto del expediente.

La investigación contra el excandidato presidencial en este caso se originó luego de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP lo señalara del desvió de Q80 millones del proyecto Transurbano para financiar su campaña electoral.

El caso Transurbano se originó por el desvio de fondo hacia las campañas electorales del 2011 y 2015 de Manuel Baldizón. (Foto: Archivo/Soy502)

Según las investigaciones, Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales 2011 y 2015 del desaparecido para Libertad Democrática Renovada (LIDE) que impulsaba como candidato presidencial a Baldizón.