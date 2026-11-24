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La CC confirmó las modificaciones contenidas en el Decreto 18-2026 que elimina el cobro del IUSI a inmuebles destinados para vivienda.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó los amparos provisionales solicitados contra las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), con lo que se mantienen las disposiciones que eliminan el pago de este tributo para las viviendas.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la máxima corte constitucional, quienes rechazaron las solicitudes que buscaban suspender provisionalmente las modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.

Las reformas están contenidas en el Decreto 18-2026, aprobado por el Legislativo el pasado 29 de julio y publicado en el Diario de Centro América el 28 de agosto.

Con esta decisión, se mantiene la disposición que establece que, a partir de enero de 2027, las municipalidades ya no podrán cobrar el IUSI a los inmuebles destinados a vivienda que se encuentren comprendidos en el beneficio establecido por la ley.

¿Cuáles son los cambios en el IUSI?

Entre las principales modificaciones aprobadas por el Congreso figura la eliminación del pago del impuesto para las viviendas, mientras que los inmuebles destinados a actividades comerciales continuarán sujetos al tributo.

En el caso de estos últimos, se mantienen las tasas de 3, 6 y 9 por millar, según el valor registrado de los inmuebles.

Otro de los cambios establece que las municipalidades no podrán condicionar o suspender la prestación de servicios básicos, como el suministro de agua potable, la recolección de basura o el alumbrado público, por falta de pago del IUSI.

Por el momento, la decisión de la CC permite que las reformas continúen su curso sin que se suspenda provisionalmente su aplicación.