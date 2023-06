¡Sin inmunidad! El diputado Carlos Mencos podrá ser investigado

-

El diputado podrá ser investigado por supuestas compras anómalas durante su gestión como jefe de la Contraloría General de Cuentas.

La Corte de Constitucionalidad resolvió denegar el amparo que el diputado Carlos Mencos presentó en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que decidió retirarle la inmunidad.

Con la decisión de la CC, se confirma el retiro de la inmunidad a Mencos y se da vía libre al Ministerio Público para que pueda investigarlo por supuestas compras anómalas realizadas cuando ocupaba el cargo de Contralor General de Cuentas.

En julio de 2022, Mencos aseguró que el antejuicio en su contra era espurio.

"Mi particular punto de vista es que ese antejuicio es espurio y posiblemente político aunque no le encuentro la razón porque soy un diputado que me dedico a mi trabajo", dijo.

La acusación

Según el MP cuando Mencos dirigió la institución avaló diferentes adquisiciones anómalas. Está vinculado en el caso "Fraude y Cohecho en la CGC", en el cual están involucrados empleados de la entidad.

Según la investigación preliminar, se benefició a una empresa por más de Q1 millón a cambio de un viaje para tres empleados de la institución.