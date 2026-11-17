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La CC programó para este martes 17 de noviembre el conocimiento de las acciones legales contra las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

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Después de varios meses pendientes de discusión, las acciones legales contra las reformas al IUSI se incluyeron en la agenda para revisión en la Corte de Constitucionalidad (CC).

La presidenta de la CC, Annabella Morfín, programó su conocimiento para este martes 17 de noviembre.

La bancada Cabal cuestiona la constitucionalidad del impuesto por posibles vulneraciones al principio de capacidad de pago. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera, manifestó que espera que la CC rechace los recursos para que las modificaciones puedan continuar su trámite y entrar en vigencia en enero próximo.

Según el diputado, los cambios a la Ley del IUSI, representan un alivio económico para las familias guatemaltecas.

Inconstitucionalidades

La primera acción contra el Decreto 18-2026 fue presentada por diputados de la bancada Cabal, quienes cuestionaron que la normativa vulnera el principio de capacidad de pago de los contribuyentes.

Sobre este punto Rivera explicó que esta acción busca que la CC declare inconstitucional el cobro del impuesto que tendría consecuencias para las municipalidades que actualmente lo recaudan.

El diputado Juan Carlos Rivera espera que la CC rechace las acciones legales para que las reformas al IUSI entren en vigencia en enero de 2027. (Foto: Archivo Soy502)

La segunda acción corresponde a un amparo contra la Junta Directiva promovido por el diputado de la UNE, Inés Castillo, quien cuestionó una enmienda sobre la eliminación de deudas pendientes del IUSI.

La propuesta buscaba exonerar las obligaciones que los propietarios de viviendas tuvieran con las municipalidades con al menos 81 votos, sin embargo, no alcanzó los 107 que, según la Junta Directiva, eran necesarios para aprobarla, detallo Rivera.

Castillo, por su parte, sostiene que la disposición sí debía incorporarse al decreto por la cantidad de votos obtenidos.

Tiempos de resolución

Rivera consideró que la CC debería pronunciarse antes del 31 de diciembre para que el Decreto 18-2026 pueda entrar en vigencia en enero 2027, como lo contempla la Ley.

Sin embargo, añadió que, si la CC solicita información al Congreso se atenderá los requerimientos de forma inmediata para dar seguimiento a este proceso.

El Decreto 18-2026 contempla cambios a la Ley del IUSI, entre ellos la exoneración del impuesto para inmuebles destinados exclusivamente a vivienda y de uso mixto, no obstante, las propiedades comerciales mantienen tasas diferenciadas de acuerdo con su valor.