La Navidad está por encenderse con los tradicionales "Alumbrados EEGSA".
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El tema de este año es "El Sendero de luz y tradiciones", una noche llena de música, alegría y momentos especiales para compartir en familia.
Detalles de "El Sendero de luz y tradiciones"
La cita es el sábado 5 de diciembre de 2026 en la Plaza Berlín, de la zona 13.
El evento inicia a las 18:30 horas.
Dentro de las actividades que se realizarán están: Show Navideño, Marimba Orquesta Band con Andy y el concierto de La Sonora de May Velásquez.
Alumbrados EEGSA
EEGSA inició con los eventos de navidad en 2021 en Plaza Berlín, con el fin de unir a las familias.
También se realiza en 9 puntos, entre ellos Antigua Guatemala, Escuintla o Amatitlán.
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