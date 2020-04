Los celulares, aliados para combatir el coronavirus

En varios países asiáticos como China, Singapur y Corea del Sur aprovecharon la ventaja de las teléfonos, crearon aplicaciones para rastrear posibles contactos de una persona infectada y cuáles fueron sus movimientos.

A pesar de la velocidad en que van los científicos trabajan para la búsqueda de una vacuna, necesitan más tiempo, por eso la tecnología es una de esas herramientas que puede ayudarnos y mejor si es una que siempre tenemos a nuestro alcance: el celular. Dichas aplicaciones tienen la finalidad de tener más control sobre el movimiento de los ciudadanos y con quienes han tenido contacto, y en caso una persona dé positivo, sabrán con certeza con quienes estuvo rodeado.

“Podría reducir la transmisión lo suficiente y una supresión epidémica sostenida, evitando que el virus se propague aún más”, según explico Luca Ferreti del grupo del Centre for Health Information and Discovery de la Universidad de Oxford. No es solo rastrear a los contactos sino que estudiar patrones de movilidad en las ciudades para evaluar la efectividad de las medidas de distanciamiento social y si las personas están cumpliendo.

En Singapur desarrollaron la ‘app’ TraceTogether, la cual permite rastrear el rango de contagio que pudo haber probado cualquier persona con la enfermedad. Utiliza la señal Bluetooth y crea nodos interconectados sobre mandos de dos metros de distancia y esa información se almacena localmente. Cuando una paciente da positivo, las autoridades revisan estas cifras para notificar a los que estuvieron en contacto con esa persona.

NO DEJES DE LEERLO:

“La tecnología ha sido el elemento diferenciador en los países que han logrado mitigar la pandemia de una manera más exitosa”, opinó Alejandro Feed, investigador en ecología del comportamiento de la Universidad del Rosario.

* Con información de elespectador.com