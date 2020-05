Los celulares: el arma más fuerte contra el racismo en EE.UU.

Tras la muerte de un hombre negro en Minneapolis (George Floyd), y un incidente racista en Central Park, Nueva York, es indiscutible que las cámaras de los celulares son utilizadas cada vez más para publicar denuncias contra el racismo.

Prueba de ello, fueron los eventos ocurridos el lunes 25 de mayo, luego de que Floyd muriera asfixiado cuando un policía lo arrestaba poniéndole la rodilla en el cuello y, al mismo tiempo, en otro punto del país acusaban falsamente a Christian Cooper de amenazar a una mujer blanca.

El video filmado por Christian Cooper del incidente en Central Park fue visto en internet más de 43 millones de veces. (Foto: AFP).

En febrero también denunciaron el asesinato de Ahmaud Arbery, después de recibir varios disparos de sus vecinos (blancos) en el barrio donde salía a correr.

"La triste realidad es que lo que pasó con George Floyd, Ahmaud Arbery y Christian Cooper sucede desde hace generaciones a los negros estadounidenses", tuiteó la senadora Kamala Harris, que es negra y fue candidata a las primarias demócratas. "Los teléfonos celulares simplemente los tornaron más visibles".

De hecho, esto ocurre desde 1991, cuando policías de Los Ángeles le dieron una golpiza a Rodney King, y un camarógrafo grabó lo sucedido. Desde ese entonces, el racismo cotidiano en Estados Unidos es documentado.

POR SI NO LO VISTE:

Se supone que los propios policías en servicio llevan con ellos mismos y sus patrullas mini cámaras para documentar su día a día.

Así también, la grabación de los testigos en el lugar de los hechos se ha vuelto una herramienta cada vez más poderosa, en especial al publicarlo en redes sociales porque multiplica su efecto.

"Si no hubo video, ¿hubieran sido despedidos tan rápidamente los policías? ¿Hubiéramos creído a los testigos que vieron lo sucedido y pidieron a los oficiales que parasen?", preguntó Ibram Kendi, director del Centro de Investigación Antirracista de la American University.

Gracias a las grabaciones de varios testigos, cuatro agentes policiales cuatro agentes policiales implicados en el caso de George Floyd fueron despedidos. (Foto: Crónica Policíaca).

Sin embargo, varios expertos resaltan que a pesar del creciente uso de teléfonos, esto no impide que las personas sigan cometiendo dichos actos. Por ejemplo, en el caso de George Floyd, no evitó que el policía se detuviera. Incluso, los mismos videos pueden generar más violencia. No obstante, las grabaciones han despertado el repudio por el hecho fatal.

DEBES LEERLO:

Derivado de la muerte de Floyd, durante los últimos días, ha habido varias manifestaciones y noches de violencia en Minneapolis. Hay investigaciones locales y federales en curso, y un policía ha sido detenido.