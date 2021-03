¿Por qué censuraron el discurso de Harry Styles en los Grammy?

En una gala comandada por artistas femeninas, desde el récord de premios absoluto batido por Beyoncé, al triunfo de Dua Lipa o Taylor Swift, Harry Styles fue el hombre de la noche. Primero, abrió el espectáculo con Watermelon Sugar, y después se llevó el Grammy con esa misma en Mejor interpretación Pop solista.

___

EN CONTEXTO: La presentación de Dua Lipa de la que hablan en redes sociales

___

Sin embargo, durante el discurso por este premio, la transmisión internacional cortó una frase completa de Harry, debido a que por el horario en que se desarrollaba la ceremonia se considera aún familiar y por lo tanto pueden haber niños observando.

El incómodo momento quedó evidenciado en posteriores tuits que varios fanáticos publicaron en las redes sociales.

Finalmente se supo que Styles cometió un error al mencionar la frase “todas estas canciones son jodidamente masivas, así que muchas gracias”, que según la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) son palabras "profanas".

This #GRAMMYS win is ✨so golden! ✨ Celebrate Best Pop Solo Performance winner @Harry_Styles with some . pic.twitter.com/CF3vZPTJ7x — CBS (@CBS) March 15, 2021

Este contenido es "material indecente y profano está prohibido en la transmisión televisiva entre las 6 a.m. y las 10 p.m., cuando existe un riesgo razonable de que haya niños en la audiencia", explicó la FCC.

Sin embargo, en otras plataformas como YouTube y streaming en vivo, las palabras del ex One Direction sí pudieron escucharse.