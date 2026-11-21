El Centro Nacional de Información del Crimen del FBI fue hackeado, según informe de los medios estadounidenses.
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La base de datos se utiliza para verificaciones de antecedentes y ayuda a las agencias de aplicación de la ley en todo el país a compartir información crítica sobre órdenes judiciales y personas buscadas.
Aún no está claro en este momento qué información se vio comprometida en la brecha.
No existe aún un informe oficial del FBI que confirme el hackeo, solo se reportó una presunta intrusión o brecha de seguridad en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) que está bajo investigación.
El caso
Funcionarios del FBI habrían detectado el incidente el jueves 19 de noviembre de 2026 y es hasta el 20 y el 21 de noviembre que algunos medios como Fox lo informaron.
El FBI no ha emitido comentarios públicos o ha confirmado el evento.