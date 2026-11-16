-

Organizaciones advierten que aprobarla de urgencia la Ley de Contrataciones del Estado podría dejar vacíos en los controles.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso: proponen crear una nueva Ley de Contrataciones Públicas en Guatemala

Organizaciones que integran la Red de Centros de Pensamiento solicitaron al Congreso de la República que la iniciativa 6688, que propone una nueva Ley de Contrataciones Públicas, sea conocida por la vía ordinaria y no de urgencia nacional.

Este lunes 16 de noviembre las entidades señalaron que la propuesta requiere un análisis técnico y una discusión legislativa más amplia, debido a que plantea sustituir por completo la legislación vigente y modificar las reglas para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obra pública.

Las organizaciones advierten sobre posibles riesgos en las compras directas y la modificación de contratos. (Imagen: Red de Centros del Pensamiento)

La iniciativa 6688 fue mencionada durante la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque de este lunes; sin embargo, no logró ser incorporada en la agenda de las próximas sesiones plenarias.

No obstante, según la dinámica legislativa de las últimas semanas, el proyecto todavía podría ser llevado al pleno mediante una moción privilegiada que permita modificar el orden del día y someterlo a discusión, incluso para buscar su aprobación por urgencia nacional.

Los riesgos que advierten

Estas organizaciones indican que la propuesta contiene aportes valiosos y que ha recibido observaciones de distintos sectores. Sin embargo, consideran que el documento original necesita una revisión más profunda antes de ser sometido a votación.

Advirtieron que aprobar la normativa sin esa revisión podría abrir espacios para ampliar injustificadamente las compras directas y modificar contratos adjudicados sin controles suficientes.

También señalaron que una entrada en vigor sin reglamentos, sistemas informáticos y entidades preparadas podría generar incertidumbre y retrasos en la ejecución de proyectos y servicios públicos.

La propuesta busca sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por esta razón solicitaron al Congreso compartir las propuestas de enmiendas y encargar a la comisión o una mesa técnica especializada el análisis de fondo y establecer un plan de transición con plazos y responsables.

¿Qué plantea la iniciativa 6688?

La propuesta fue presentada por el Organismo Ejecutivo y busca reemplazar la actual Ley de Contrataciones del Estado con un nuevo marco para las adquisiciones públicas. El proyecto de ley supera los 200 artículos y contempla cambios para agilizar los procedimientos, incorporar herramientas tecnológicas y fortalecer la transparencia en las compras estatales.

Entre los mecanismos planteados estan nuevas modalidades de contratación, procedimientos diferenciados según el tipo de adquisición y el fortalecimiento de Guatecompras para mejorar el seguimiento de los procesos.

Centros de pensamiento piden que la iniciativa 6688 se discuta por la vía ordinaria. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La propuesta también busca ampliar la competencia entre proveedores y establecer controles para reducir riesgos de sobrevaloración y discrecionalidad.

La iniciativa permanece bajo análisis legislativo y su alcance implica cambios para las instituciones que administran recursos públicos, incluidas municipalidades, entidades autónomas y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).