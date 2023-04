"Los Chapitos" habrían alimentado a sus tigres con víctimas

"Los Chapitos" habrían dado de comer a sus tigres con algunas de sus víctimas, además habrían torturado y asesinado a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Recientemente el Fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó que "Los Chapitos" (hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán) torturaron y asesinaron a integrantes de las fuerzas de seguridad mexicana.

Además, indican que dieron de comer a sus tigres con los cuerpos de algunas de sus víctimas.

Esto se informó después de que el Departamento de Justicia anunció cargos en tres distritos federales contra los supuestos cabecillas del cártel de Sinaloa. Entre ellos, cuatro de los hijos de "El Chapo", acusados de tráfico de fentanilo y otras drogas.

"Dieron de comer algunas de sus víctimas, vivas o muertas a los tigres de 'Los Chapitos'", aseguró Garland. También dijo que dos acusados probaron el fentanilo, en individuos que se encontraban atados.

Según Garland, los sicarios torturaron y asesinaron a varios integrantes de las fuerzas de seguridad de México.

#ThisWeekatJustice: The Justice Department Announced Charges Against Sinaloa Cartel’s Global Operation; Attorney General Merrick B. Garland and Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Met With Security Cabinet of the Government of Mexico; and more pic.twitter.com/iqFoVNOjpd — Justice Department (@TheJusticeDept) April 14, 2023

El "Chapo" y su negocio familiar

Se sabe que Joaquín Guzmán ha tenido al menos 10 hijos con tres parejas y algunos de ellos siguieron sus pasos, una de las capturas más recientes es la de Ovidio Guzmán, sorprendido por las Fuerzas Armadas el 5 de enero de 2023, en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, sus hijos no han sido los únicos capturados por delitos relacionados con el naracotráfico, entre las detenciones también se encuentran hermanos y exesposas del "Chapo", muchos de ellos ocupan lugares en las listas de los más buscados, tanto por en México como en Estados Unidos.

Lucha contra el fentanilo

El fiscal detalló en el anuncio de cargos, que las acciones están dirigidas a la más prolífica operación de tráfico de fentanilo en el mundo, la cual es liderada por el mencionado cártel y por compañías farmacéuticas chinas, puntualizó.

Estos cargos en distritos federales en el Sur de Nueva York, Norte de Illinois y el Distrito de Columbia son contra aproximadamente 30 personas, incluidos los hijos de "El Chapo". Mientras que las acusaciones incluyen cargos por armas y lavado de dinero.

En el comunicado se detalla que siete de los acusados ya están bajo custodia, sin indicar los nombres de los capturados, pero se sabe que las detenciones se realizaron hace algunas semanas en Guatemala, Colombia y hasta en Grecia.

La guatemalteca vinculada a "Los Chapitos"

Recientemente, Estados Unidos sancionó a una guatemalteca llamada Ana Gabriela Rubio Zea, quien es acusada de ser corredora de químicos precursores de fentanilo y está ligada directamente con "Los Chapitos".

El de 4 de abril recién pasado, un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para SDNY acusó a Rubio Zea de varios cargos. Entre ellos: conspiración, incluida la importación de fentanilo y el lavado de dinero.

La guatemalteca habría dispuesto que los productos químicos fueran disfrazados en envases de alimentos o se empaquetaran junto con productos químicos legales, para evitar ser detectados.