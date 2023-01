La chaqueta de textiles mayas que sorprendió a Ivana Batchelor

Una guatemalteca famosa en TikTok por sus creaciones con textiles guatemaltecos, residente en Nueva York, dio un significativo regalo a Ivana Batchelor cuando realizó su gira por Estados Unidos.

La diseñadora guatemalteca que combina las últimas tendencias con textiles nacionales entregó una chaqueta a la representante del país en Miss Unvierse celebra en Nueva Orleans.

Durante la celebración del "Desfile de la hispanidad" que se llevó a cabo en Manhattan, Sandra Castro le dio una prenda única a Ivana. El abrigo fue diseñado con los símbolos y colores de Guatemala, algo que emocionó a Batchelor.

Sandra se hizo viral por las chaquetas elaboradas con textiles mayas que modeló en el icónico puente de Brooklyn.

"Hola amigos aquí estoy luciendo un diseño especial de diseños Sandrita. Soy Ivana Batchelor, Miss Guatemala 2022, y estoy encantada de portar este diseño ya que tienen toques de nuestra Guatemala, esto puede brillar en todo el mundo", expresó.

La historia de la chaqueta de Ivana

"Le entregamos el regalo el 9 de octubre de 2022 en un desfile al que me invitó la organización, fue el primer desfile, en el que se tomó en cuenta a Guatemala, así que me contactaron, me enteré que Ivana iba a estar presente gracias a una colega", afirmó acerca de su encuentro con Miss Universe Guatemala.

"¡Yo dije 'wow, Miss Universo Guatemala', tengo que hacerle un detalle, había diseñado unos cardigans o gabardinas y estaba en proceso de realizarlos, tenía los patrones pero no había comenzado, así que pensé en regalarle uno pero no tenía las medidas de Ivana". comentó.

"Los textiles vienen de Guatemala, toda mi familia los elabora. Una prima tiene una amiga que conoce a Miss Universe Guatemala y nos ayudó a contactar a su familia para averiguar sus medidas. Se hizo en Guatemala y estábamos contra el tiempo porque la persona que trae materiales viaja todos los martes, ella es muy alta y nuestros patrones no coinciden con lo que solemos trabajar, por ello era importante sus medidas exactas, el diseño estaba programado, pero aún no se había llevado a cabo".

"Para nosotros fue un honor que la primera en lucir el diseño fuera ella, 3 semanas después salió a la venta de manera oficial el estilo. Es una persona maravillosa tuve la oportunidad de compartir con ella en el desfile y en otros eventos, es una persona muy linda, fue una gran experiencia con mi equipo de trabajo hacerle este detalle".

"Tuvimos dificultades con la chaqueta porque en aduana nos dañaron la prenda con cuchillo, le dañaron la manga y tuve que arreglarlo con tela nueva. La elaboración de la prenda nos tomó una noche y un día, se trabajó con el tiempo justo, le agregamos flores por la personalidad y carisma de Ivana, mi prima le bordó las florecitas pequeñas, para la chaqueta se usó un corte de Quiché y las flores fueron inspiradas por nosotras, gracias a Dios todo salió bien".

Acerca del trabajo de Sandra

"Nuestro propósito fue llevar nuestra cultura en diferentes prendas para que nuestros textiles no se pierda la esencia de Guatemala, estamos en un país donde la moda y la vestimenta es diferente. Siempre trato de que nuestras raíces y nuestra cultura no se pierda, cada prenda lleva nuestra historia, trabajamos con textiles de Nebaj, Quiché y de Totonicapán, que es de donde vengo".

"Llevo 4 años y medio trabajando en Nueva York, aprendí qué telas usar, pues no todo se presta para nuestros diseños, son piezas muy delicadas, también tengo una tienda física y en línea gracias a Dios nuestros diseños han sido bien aceptados, hacemos vestidos para quinceañeras y damas, y elaboramos diseños. Nuestra inspiración es Guatemala y nuestros diseños no pasan de moda, pues se pueden usar con faldas y vestidos. Llevamos un pedazo de Guatemala".

