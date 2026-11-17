Al mediocampista guatemalteco José Rosales no le quedó más que rendirse ante la superioridad de Canadá, después de perder 4-1 en Toronto, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.
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"Cuando el rival es superior a ti, no queda más que felicitarlos. Canadá es un gran equipo. Nos ahogó. No nos permitió salir", declaró el jugador de Antigua después del pitazo final. "Nos faltó manejar mejor el ritmo para salir de la presión. Es una derrota dolorosa. Toca levantar cabeza", siguió.
"Chema" se enfoca en lo que viene, el repechaje para ir a Copa Oro 2027. "El sueño sigue, los objetivos siguen. Sabíamos que era una serie difícil. El equipo por momentos mostró seguridad para ir hacia adelante ante una potencia del área. Hay que entender que los partidos serán intensos y estar atentos los 90 minutos porque este tipo de jugadores te harán pagar", finalizó.
Guatemala espera rival para el repechaje que se disputará en marzo.