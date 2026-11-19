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China, Estados Unidos y Rusia acordaron una "declaración de paz" en su primera cumbre sin precedentes.

China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una "declaración de paz" durante una cumbre sin precedentes entre sus presidentes, cuando se cumplen casi cinco años del inicio del conflicto en Ucrania y en medio de la guerra entre Washington e Irán.

El texto publicado después de la reunión de los líderes chino, Xi Jinping, estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen, expresa su compromiso de reformar la ONU, proteger la inmunidad diplomática y garantizar el suministro de productos petrolíferos refinados.

La negociación a puerta cerrada, celebrada al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró una hora y 20 minutos.

"Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", dice la declaración.

Peace through strength. https://t.co/LPxLLC998v — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Hicieron "historia"

La reunión tripartita tuvo lugar en un contexto complicado por la ofensiva militar rusa en Ucrania lanzada en 2022, el caos desencadenado en Oriente Medio por los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán y una China en ascenso que busca reforzar su influencia en Asia.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", afirmó Putin al inicio de la reunión.

Sentados alrededor de una mesa redonda con un arreglo floral rosa en el centro, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética.

Trump afirmó que hicieron "historia". Putin coincidió en que habían escrito una nueva "página en la historia de la diplomacia".

*Con información de AFP