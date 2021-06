El Chiringuito por la renovación de Messi: No va a haber sorpresa de última hora, ¿verdad?

El contrato de Messi ya está por vencer y a falta de un día la incertidumbre se apodera del Barcelona.

La incertidumbre de la renovación de Messi con el Barcelona está a casi nada de terminar. Los rumores aseguran que Messi renovará con el Barcelona luego de un año que ha llegado a estar más fuera que dentro del club.

En la editorial del medio, Jugones, Josep Pedrerol ha tratado la cuenta que hay pendiente con el 10 azulgrana: "Messi queda libre dentro. Tenemos que estar tranquilos con Messi. Este es el mensaje que lanzan desde el Barça: que está hecho, que sólo falta anunciarlo".

"Laporta, no va a haber sorpresa de última hora con Messi, ¿verdad? Joan, no nos vamos a levantar el 1 de julio con Messi sin contrato, ¿a que no?", ha añadido el presentador del programa.

Ante esto Pedrerol ha señalado que este martes 29 de junio, día en el que Laporta cumple años, puede darse el mejor regalo, "Mañana es tu cumpleaños, Laporta. Sería buen día para anunciar la renovación de Messi, el mejor regalo que le harías a los culés. Casi mejor que el del sextete".