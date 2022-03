Chivas explica a su afición por qué contrató a una seleccionada guatemalteca

La directora deportiva de Chivas Femenil explicó cómo se llegó a contratar a la seleccionada de la azul y blanco.

Nelly Simón explicó los pasos que se dieron para contratar a Leslie Ramírez, quien cuenta con tres nacionalidades y recién fue anunciada como refuerzo para el rebaño sagrado.

Simón explicó que luego de empezar las conversaciones con Ramírez sobre la posibilidad de ser contratada, la futbolista le comentó a Simón que recibió la llamada de la selección guatemalteca.

“Eso me cambió el panorama y detuvimos la negociación. Pero luego me cuenta toda su historia, la que ya muchos conocen. Cuando yo tengo toda esta información la llevo con mi directiva, con el concejo y les expongo el caso. Hay una jugadora que en la parte deportiva me interesa, ella es mexicana porque su padre es mexicano, pero tiene otras dos nacionalidades”, explicó Simón a Fox Sports Radio.

Simón resaltó que hubo una serie de charlas para analizar si la llegada de Ramírez no violaba los estatutos del club.

“A nivel institucional se toma la decisión de que, siendo mexicana, pueda jugar en Chivas Femenil. Es una decisión que pasó por la directiva, el abogado que revisó todo el tiempo los estatutos, regresó con Leslie, se da la le negociación y hoy ella es parte del club”, resaltó Simón.

¿Por qué la contrataron?

Además, la directiva defendió su contratación al resaltar que no solo puede ser una atacante más, sino que Leslie puede cumplir otras funciones dentro de la cancha y también ser importante al momento que las seleccionadas de Chivas sean llamadas a una convocatoria con su selección.

“Ella no solo viene y va a jugar, tiene que trabajar mucho. Pero yo tengo que planificar, tengo muchas convocatorias este año y ella puede ser muy importante para nosotros”, agregó Simón.

Leslie Ramírez ya se encuentra entrenando con el rebaño y se espera que pronto pueda debutar en el cuadro femenil