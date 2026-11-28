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Un hombre resultó herido en el choque de dos vehículos en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana, en Sololá.

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Un accidente de tránsito entre dos vehículos complica la circulación en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Los Encuentros, Sololá, este sábado 28 de noviembre.

Bomberos Voluntarios auxiliaron a un hombre que presentaba lesiones leves tras el impacto y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Los vehículos involucrados quedaron destruidos en la parte frontal. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Debido al percance, los vehículos quedaron con severos daños en la parte frontal.

Los socorristas alertaron a las autoridades de tránsito para señalizar y advertir a los conductores del riesgo sobre la ruta.

Un hombre resultó herido tras el choque de dos vehículos en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Los Encuentros, Sololá. : Bomberos Voluntarios @soy_502 https://t.co/Trw9V31lQt — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 28, 2026

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por el sector.