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El accidente mortal se registró mientras unos adolescentes realizaban una carrera clandestina.

Una supuesta carrera clandestina de motocicletas terminó en tragedia cuando un adolescente chocó contra un tuctuc y murió poco después de ingresar al hospital. El accidente dejó gravemente heridos a otros dos menores de edad.

El percance ocurrió en la carretera que comunica San Gabriel con San Lorenzo, Suchitepéquez, en el sector conocido como La Ceiba, donde, según información preliminar, varios adolescentes realizaban competencias callejeras.

La víctima mortal fue identificada como Josymar Luis Andrés López Noj, de 17 años, supuesto participante de estos retos de velocidad. Su acompañante, una jovencita de 15, también resultó herida. Mientras que en el mototaxi viajaba Alberto Alexander, de 16.

El adolescente se conducía en una motocicleta y chocó contra un tuctuc. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Tras el percance, los tres fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al Hospital Nacional de Mazatenango en estado delicado. Minutos después de su ingreso, se confirmó el fallecimiento de López Noj, en tanto los otros dos adolescentes permanecen en estado delicado.

Pretendía ahorrar

De acuerdo con supuestos testigos, el fallecido perdió el control durante la carrera y por ello impactó contra el tuctuc, conducido por el otro adolescente, quien de acuerdo con familiares, tenía previsto trabajar durante el período de vacaciones escolares para ahorrar y continuar sus estudios el próximo año.