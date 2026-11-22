Una mujer logró salir ilesa del fatal accidente.
OTRAS NOTICIAS: A la baja: así amanecieron los precios de la gasolina este domingo
Sobre el kilómetro 34 de la carretera al Pacífico en jurisdicción de Palín, Escuintla, se registró una tragedia luego que dos motoristas chocaran sobre la ruta.
Ambos motoristas luego de impactar cayeron sobre la cinta asfáltica y en segundos posteriores el impacto causó que se incendiaran.
El fuego atrapó a los dos conductores y consumió por completo las motocicletas; en el hecho una mujer que viajaba como pasajera logró salir del fuego y resultó ilesa.
El lugar permanece bajo restricciones viales por las autoridades luego de que los cuerpos de las víctimas resultaran incinerados.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron la muerte de ambos hombres y la mujer sobreviviente fue atendida en el lugar e identificada como María Alvarado.
Los cuerpos de socorro sofocaron el fuego y se espera al Ministerio Público (MP) para realizar el levantamiento de los cuerpos.