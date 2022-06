"Necesitaba desahogarme": Christian Nodal rompe en llanto en pleno concierto (video)

Christian Nodal no se contuvo y rompió en llanto durante su concierto en Colombia.

El cantante de regional mexicano Christian Nodal no se contuvo más y rompió en llanto frente al público.

Nodal se sinceró ante sus fanáticos sobre su situación personal y cómo le ha afectado estar en el ojo público tras su ruptura con Belinda.

La velada que forma parte de su gira por Latinoamérica, se tornó un tanto emotiva llegando a su final, cuando el intérprete de "Adiós amor" se dirigió al público.

Nodal inició agradeciendo a su público por el constante apoyo y el recibimiento que le dieron en tierras colombianas. Aunque confesó que antes del show estaba nervioso, pues no sabía cómo sus fans reaccionarían por lo que se habla de él.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen m*** de mí, yo no soy un ser humano m***. Yo sólo interpreto mi música", expresó entre lágrimas el cantante.

Además, Nodal reconoció no ser un buen ejemplo y recalcó que solo es un joven como cualquier otro.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme“, finalizó.

La reacción del cantante surge luego de estar envuelto en constantes polémicas desde que terminó su relación con Belinda.

Unido a ello, también protagonizó un escándalo al arremeter contra J Balvin, y hasta dedicarle una canción por una publicación que el colombiano hizo burlándose del aspecto de su cambio de imagen.