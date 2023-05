Christina Applegate deja la actuación: enfermedad le impide continuar

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto del 2021.

La actriz protagonista de la serie "Matrimonio con hijos" confirmó en una entrevista con Vanity Fair que no creía volver a trabajar ante las cámaras debido a su enfermedad.

Applegate tiene 51 años, y parece que su último trabajo fue con Linda Cardellini en la serie de Netflix "Dead to Me", que estrenó su última temporada en noviembre del 2022. Además habló de la excelente experiencia que fue trabajar con Cardellini, y mencionó estar contenta de "haber coincidido con alguien que es, con diferencia, la mejor actriz con la que he trabajo en toda la vida, sino el mejor ser humano que he conocido".

La enfermedad de Christina fue diagnosticada durante el rodaje de la tercera temporada de la serie. Esta enfermedad afecta el sistema nervioso central, causando problemas de control y fuerza muscular, visión o equilibrio. La EM tiene diferentes caras para cada caso, otra actriz con el mismo diagnóstico es Selma Blair, con quien compartió pantalla en "La cosa mas dulce".

Cuando Applegate fue diagnosticada, la producción de la serie se interrumpió para que ella comenzaba su tratamiento médico. Explicó que de ninguna manera podría volver a hacer el trabajo del que acababa de salir. Sin embargo, ella no quiere alejarse completamente de la actuación, y cree que la mejor alternativa es el doblaje.

"Esta es una enfermedad progresiva. No sé si voy a empeorar. Puedo hacer trabajos de voz porque tengo que mantener a mi familia y mantener mi cerebro funcionando", la actriz tiene una hija de 12 años, Sadie Grace. Continuó "Quién sabe, probablemente me aburra mucho de estar en mi habitación. Me gustaría desarrollar cosas, me gustaría producir cosas. Tengo muchas ideas en la cabeza, y solo necesito ejecutarlas."