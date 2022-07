"Chula mi Guate", la agencia de viajes acusada de estafar a decenas de viajeros

Viajeros han denunciado a una agencia de viajes llamada "Chula mi Guate" a la que acusan de estafa al cancelar viajes o no brindar lo pactado en los mismos.

Algunas personas buscaban viajar hacia el extranjero, mientras que otros solo querían pasear dentro del territorio nacional. Sin embargo, decenas de personas han denunciado haber sido víctimas de estafa por una agencia de viajes llamada "Chula mi Guate".

Uno de esos casos, es el de la usuaria de Instagram alexaporti10, una joven que relata que contrató a la mencionada empresa para visitar los Cayos de Belice. Sin embargo, afirma que desde el inicio del viaje, los buses no alcanzaban para la cantidad de personas que habían adquirido el servicio.

Posteriormente, cuando ya se encontraban en Izabal abordaron las lanchas que supuestamente los llevarían a su destino, pero estas se detuvieron en otro lugar y los conductores argumentaban que no habían recibido el pago, por lo que no podían continuar la marcha.

Mientras tanto, la agencia evitó responder el grupo que habían creado para los viajeros, quienes fueron dejados en Punta de Palma durante varias horas y un día después llevados a Belice, pero no recibieron todo lo acordado. Como ella, varios han compartido su mala experiencia con esta agencia.

A falta de un sistema de justicia, los que más siguen saliéndose con la suya son los estafadores.



La estafadora agencia de viajes *chula mi guate* está viendo la manera de sacar hasta el último centavo de las personas.



Comparta para que nadie caiga. ⬇️ pic.twitter.com/SXUj6l4f9e — alexaporti (@AlexaPorti) May 25, 2022

Sin viaje y sin dinero

Por aparte, otras afectados han narrado en un grupo en Facebook, dedicado a denunciar las presuntas estafas, que se quedaron sin el viaje y sin dinero, puesto que la agencia canceló el mismo, pero no realizó la respectiva devolución. Durante varios días aseguraban que harían les harían el reembolso, hasta que dejaron de responder.

Un usuario de Facebook indicó que canceló Q 14,800 para acudir a un evento a Brasil, en cual se realizaría en diciembre de 2021, pero el viaje nunca se llevó a cabo por excusas de la agencia, denunció el afectado, quien narró que junto a él cuatro personas más fueron estafadas y no recibieron el dinero que pagaron.

Mientras que otros denuncian que compraron paquetes para viajar a lugares cercanos como: Costa Rica y México, hasta países europeos y asiáticos. Pero en la mayoría de los casos, los tours no se realizaron y los turistas perdieron su dinero.

Pero no solo ellos han sido afectados, también algunas personas que han prestado servicios de transporte indicaron que nunca recibieron los honorarios acordados por los viajes.

Denuncias en el MP

En mayo recién pasado, se presentó una denuncia colectiva ante el Ministerio Público (MP) contra "Chula mi Guate", en la que se menciona que más de 100 personas han sido presuntamente estafadas por esta empresa.

Mientras tanto, el MP confirmó a Soy502 que existen tres denuncias por estafa propia y caso especial de estafa en contra de la mencionada agencia de viajes. Sin detallar si ya se ha detenido a alguna persona relacionada con el caso.

"Chula mi Guate" en quiebra

El 26 de mayo de 2022, la agencia se pronunció a través de su perfil en la red social Facebook y pidió disculpas por no hacer los reintegros de los viajes que fueron cancelados durante la Semana Santa y aseguraron que se encuentran en quiebra.

"Nuestra idea es devolver todo el dinero entendiendo las molestias de todos y no que piensen que les estamos robando queremos hacer acuerdos de pago lamentablemente estamos en quiebra por muchas circunstancias que se dieron y no podemos devolver todo el dinero de una vez pero queremos hacer acuerdos de pago para que no hayan más malos entendidos ni malas interpretaciones", se lee en la mencionada publicación que no permite comentar.

También el 18 de abril habían indicado que harían efectivos los reintegros de otros viajes que no realizaron, y que serían devueltos en un lapso de 15 días, mismos que no habrían devuelto. Soy502 intentó contactar a "Chula mi Guate" para obtener su versión de los hechos, sin lograr obtener comunicación.