Medios estadounidenses confirman que la CIA fue hackeada.
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Este martes 24 de noviembre se conoció que una intrusión cibernética en la CIA y en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) dejó expuesta información no clasificada.
Dos fuentes confirmaron a Fox News que esta información no clasificada fue expuesta en una red que se usa para análisis de inteligencia. Además, según una fuente de NBC, el hackeo afectó a un sistema que analiza material de fuentes abiertas y no clasificado.
Las redes clasificadas no fueron vulneradas y el trabajo de las agencias de inteligencia no se ha visto interrumpido, indicaron a NBC.
Una fuente del FBI indicó que la intrusión ocurrió el mismo día en que la agencia sufrió un ciberataque la semana pasada.
* Con información de Fox News y Telemundo