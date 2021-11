Científico advierte sobre una cepa "persistente" de Covid en Centroamérica

El biólogo investigador de la Universidad de Oxford, Oliver Pybus advirtió sobre una "nueva supervariante" después de que los expertos identificaron una cepa "persistente" del virus del Covid-19 en Norte y Centro América.

"Hemos descubierto un linaje de SARS-CoV-2 recombinante grande y persistente en América del Norte y Central", dice Pybus en su cuenta de Twitter. El especialista explica que la recombinación ocurre cuando dos cepas diferentes infectan las mismas células.

El alarmante descubrimiento pone de relieve un proceso, conocido como recombinación, mediante el cual una persona infectada puede convertirse en huésped de una nueva cepa de virus. Por lo general, surgen nuevas cepas del coronavirus y otros patógenos virales como resultado de mutaciones aleatorias durante la replicación.

En este caso, sin embargo, la recombinación ocurre cuando dos cepas diferentes de un virus infectan la misma célula huésped e interactúan entre sí durante la replicación.

Se dice que la descendencia viral resultante comparte material genético y características de ambas cepas parentales.

We’ve discovered a large and persistent recombinant SARS-CoV-2 lineage in North & Central America. Hope to post a longer thread soon. Recombination as a source of new and viable virus genetic diversity needs to be taken seriously. https://t.co/Z8z7IRZYjT — Oliver Pybus (@EvolveDotZoo) November 21, 2021

Investigadores de la Universidad de Oxford afirman haber encontrado uno de esos virus en los EE. UU. y Centro América después de analizar la cepa B.1.628 Covid.

Esta ha sido descrita como "persistente" en los EE. UU. y está siendo monitoreada por funcionarios de salud en el Reino Unido, según informes de Public Health England.

En un estudio, los investigadores de Oxford han afirmado que el virus es la descendencia recombinada de las variantes B.1.631 y B.1.634. Pybus advirtió que "la recombinación como fuente de diversidad genética de virus nuevos y viables debe tomarse en serio".

Según el profesor Jonathan Ball, virólogo de la Universidad de Nottingham, la recombinación viral es mucho más frecuente "cuando hay muchos virus en circulación".