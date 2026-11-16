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La jueza Abelina Cruz Toscano declaró el sobreseimiento del caso a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea Casasola, acusado de tráfico de influencias.

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, otorgó sobreseimiento al exdiputado Juan Pablo Urrea Casasola, señalado por el delito de tráfico de influencias dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud".

La resolución se dictó pese a que el Ministerio Público (MP) había solicitado que el exlegislador enfrentara juicio por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la contratación de personal en el Ministerio de Salud.

Según explicó la juzgadora, en una solicitud anterior el propio MP había considerado que no existían elementos suficientes para enviar a juicio al exdiputado.

Cruz Toscano señaló que las circunstancias del caso no habían variado y que la nueva acusación se sustentaba en elementos que ya habían sido utilizados por el ente investigador para solicitar el sobreseimiento.

Por esa razón, declaró sin lugar la petición de apertura a juicio y resolvió otorgar el sobreseimiento a favor de Urrea Casasola.

Argumentos de la jueza

Durante su argumentación, la juzgadora se refirió a discrepancias en algunas declaraciones incorporadas al expediente, entre ellas la de Julio René Sarmientos Casasola, quien relató detalles de su contratación en el Ministerio de Salud y mencionó al exdiputado.

Sin embargo, explicó que esa misma declaración ya había sido presentada por el MP cuando solicitó anteriormente el sobreseimiento.

La jueza indicó que una de las diferencias en la nueva acusación consistía en afirmar que Sarmientos Casasola había obtenido una carta de recomendación.

No obstante, señaló que dicho documento no constaba entre la información secuestrada durante la investigación ni en el oficio remitido como parte de las actuaciones.

Por discrepancias en el escrito de petición de sobreseimiento y el de acusación, la jueza Abelina Cruz Toscano declaró el cierre del proceso penal a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea por el delito de tráfico de influencia. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/Uw479CAVZw — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 16, 2026

Sobre el caso

Urrea Casasola fue señalado por el MP de presuntamente integrar una estructura criminal que operó en el Ministerio de Salud entre 2012 y 2014, durante la gestión del fallecido ministro Jorge Villavicencio.

Según las investigaciones, la estructura habría facilitado irregularidades en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes y servicios, así como en la designación de personas para ocupar cargos dentro de la institución.

El caso "Asalto al Ministerio de Salud" fue revelado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público, y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De acuerdo con la investigación, una estructura habría cooptado el Ministerio de Salud para beneficiar ilícitamente a funcionarios, particulares y operadores políticos mediante adjudicaciones irregulares de contratos, plazas y adquisiciones dentro de la cartera.