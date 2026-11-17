-

Una conductora fue atacada a disparos en un intento de asalto cuando transitaba en el Anillo Periférico este martes.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja una mujer herida en el Periférico esta mañana

El intento de asalto se registró la mañana de este martes en el Anillo Periférico y 22 calle de la zona 7 capitalina, en donde el tránsito se ha complicado.

Los delincuentes dispararon en contra de la conductora de una camioneta cuando trataban de despojarla de sus pertenencias, la mujer resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

Las autoridades realizan las diligencias de ley en el lugar de los hechos. (Foto: PMT)

Debido a las evidencias que han quedado en el lugar, la Policía Nacional Civil (PNC) ha solicitado el cierre de al menos un carril en dirección hacia el norte, mientras se está a la espera del Ministerio Público (MP) para que las mismas sean recogidas.

El vehículo en el que se conducía la víctima se encuentra en la escena, por lo que se recomienda transitar con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades desplegadas en el sector.