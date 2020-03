Los casos de coronavirus en la ciudad de Wuhan en China han disminuido. Esta ciudad registró el primer caso de Covid-19 en el mundo.

El 10 de marzo, China decidió cerrar los 14 hospitales cabina temporales. El Gobierno chino los había instalado en gimnasios y centros de convenciones para albergar a personas afectadas por el coronavirus que presentaban casos sospechosos y levemente afectados.

"La situación ha mejorando, los casos han disminuido considerablemente", manifestó la guatemalteca Celia Esquivel, quien vive desde hace nueve años en Wuhan.

When the last temporary hospital in Wuhan closed, medics were so excited that they did this... #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/OqK9la1xV2 — China Xinhua News (@XHNews) March 12, 2020

Sin embargo, esta ciudad continúa aislada y las personas siguen en cuarentena que ya lleva 50 días. "Aún no sabemos por cuánto tiempo más", indicó Esquivel.

La reducción en los casos fue motivo de alegría y celebración para los médicos que atendían en los hospitales temporales. Los doctores compartieron un video quitándose las mascarillas para celebrar.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que Europa es el nuevo centro de la epidemia de coronavirus porque tiene más casos y muertes registradas que en el resto del mundo, con excepción de China.

El director de la OMS resaltó que el número de casos reportados diariamente en Europa supera a los del resto del mundo combinados, e incluso “es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia”.

