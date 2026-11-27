Ambos carriles con dirección al sur han quedado cerrados tras un mortal accidente en ruta al Pacífico.
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Un trágico accidente de tránsito en el que murió un motorista ha provocado el cierre momentáneo en el kilómetro 21.8 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), ambos carriles con dirección al sur han quedado bloqueados por las diligencias de las autoridades.
De momento, el Ministerio Público (MP) se encuentra en el lugar y se está a la espera que finalicen las labores de levantamiento de cuerpo.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) señaló que como ruta alterna para el transporte liviano, se puede utilizar el bulevar de Naciones Unidas con dirección hacia Amatitlán.
Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades desplegadas en el sector.