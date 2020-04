14 agentes de la PNC están autoaislamiento por Covid-19

La mañana de este lunes se viralizó una noticia que explicaba que 6 policías habían sido enviados a cuarentena, pues habían tenido contacto con una persona positiva a Covid-19.

En dicha información se detallaba que los elementos estaban asintomáticos y que pertenecían a las estaciones de Amatitlán y Villa Hermosa, San Miguel Petapa”.

Ante estos datos, se constató que es falso que 6 policías estén en cuarentena por mandato del Gobierno, sin embargo, 14 elementos sí se encuentran en autoaislamiento, de acuerdo a un comunicado recién lanzado por el Ministerio de Gobernación.

Comunicado del Ministerio de Gobernación.

Son 9 agentes de la Comisaría 15 (Villa Nueva), 4 agentes SGAIA y 1 agente de Inspectoría General.

Discrepancias

El subinspector Edwin Monroy, vocero de la PNC, explicó que según el Director General de la Policía, no hay registros de policías llevando cuarentena en esas subestaciones. Indicó: “Hasta el momento, no hay ningún reporte de los jefes de las sub estaciones que se mencionan (Amatitlán y Villa Hermosa). No hay agentes en cuarentena o que hayan sido relacionados con personas que estén contagiadas con Covid-19”.

Lo que sí aseveró fue que han reforzado el monitoreo sanitario de sus elementos: “la subdireción de salud policial está haciendo un constante monitoreo en las comisarías para verificar el estado de salud de todos los agentes”.

Ana Lucía Gudiel, vocera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó que la noticia era falsa, sin embargo el comunicado del Ministerio de Gobernación así lo afirma y lo detalla.

14 en autoaislamiento

Los únicos agentes que, hasta ahora se encuentran en autoaislamiento, son los 14 que se detalla en el comunicado del Ministerio de Gobernación, y fue por decisión voluntaria.

Los elementos llevan una cuarentena desde sus casas y ha sido “solo por prevención y por instrucciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación”, según Vinicio Pacheco, vocero de ese Ministerio.

No es cierto que hay 6 policías llevando cuarentena obligatoria, estos son los datos oficiales: pic.twitter.com/KeFfx0fhBz — Erivan Campos (@eCamposSoy502) April 6, 2020

La realidad de un PNC

Los agentes de la Policía, en sus actuaciones diarias, se ven en la obligación de estar en contacto directo y permanente con los ciudadanos, algunos de ellos de alto riesgo, sin siquiera saberlo porque podrían no presentar síntomas.

Hechos crimínales en el país a la baja https://t.co/yUzUMAa5YB pic.twitter.com/yBC9rHxf1b — MinGob (@mingobguate) April 6, 2020

Muchos de ellos, en ese diario laborar, aún no cuentan con insumos básicos para protegerse e impedir las infecciones y contagio por el coronavirus. Especialmente en la provincia del país.

Hoy se informó de 10 mil mascarillas elaboradas en presidios para uso de agentes en Patzún:

Apoyándose de su bastón y bajo el fuerte sol en una de las calles del municipio de Ocos, en San Marcos fue encontrada la señora Alicia Cardona de 60 años, a quien los agentes de #PNC, le brindaron servicio humanitario movilizándola hacia su residencia. pic.twitter.com/idfHfjfNHz — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 5, 2020

En países como España y algunos estados de EE.UU. como Nueva York, no se les brindó la seguridad necesaria para laborar y los contagios de los elementos fueron por centenares.

Enfocados en la filosofía del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria #MOPSIC y el compromiso de Proteger y Servir nuestros agentes de Policía Nacional Civil este día en Santa Rosa, compartieron bolsas con alimentos a familias de escasos recursos en aldea Las Cabezas. pic.twitter.com/mbsMxBp6Pd — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 5, 2020

