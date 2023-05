¿Perdonaste una infidelidad? Estas son las “peores” cosas que podrían pasarte

Revelan las peligrosas consecuencias de perdonar una infidelidad.

Steven Nock, profesor de sociología de la University of Virginia, aseguró que la mayoría de parejas que viven una infidelidad no se separan por completo, sobre todo en los matrimonios, ya que la situación se perdona y no acaba en divorcio.

De acuerdo con una publicación en el sitio especializado Salud 180, solo la persona afectada tiene el poder de decidir si quiere dar una segunda oportunidad y luchar por la relación después de una infidelidad, pero es importante conocer los posibles riesgos.

A continuación, se presentan algunas situaciones desastrosas que conviene tener en cuenta.

Las consecuencias de perdonar una infidelidad:

Pérdida de autoestima

Riesgo de volver a sufrir una infidelidad

Peleas constantes

Deseo de venganza

Enfermedades sexuales

Esto dice la ciencia sobre las infidelidades

Cabe destacar que, el tema de las infidelidades se ha vuelto muy frecuente, y este es cometido por ambos géneros.

Conforme avanza la ciencia, más datos son descubiertos sobre las infidelidades. En esta ocasión, un grupo de investigadores de la Universidad de Florida, Estados Unidos, relacionó el narcisismo con la infidelidad.

Según el estudio, esto se vincula durante la primera etapa de lo que viene siendo la convivencia matrimonial.

"El narcisismo sexual (que bien podría definirse como la autoimagen de las capacidades de conquista y sexuales) correlaciona positivamente con infidelidades", cita la investigación.

Para llegar a esta afirmación y resultados, los expertos estudiaron un total de 125 matrimonios.

*Con información de Salud 180.