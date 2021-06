Citan al diputado Aldo Dávila por antejuicio en su contra

El caso es por supuestas agresiones a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), durante una protesta del año pasado.

El diputado de la bancada Winaq, Aldo Dávila, fue citado como parte del proceso de antejuicio en su contra.

a solicitud de antejuicio contra Dávila fue presentada en abril y en mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite y asignó a un juez pesquisidor.

Sin embargo, Dávila se defendió. "Cuando se trata de querer criminalizar y perseguir a los opositores vemos cómo la alianza oficialista, la alianza criminal se alinea con Consuelo Porras y vemos cómo avanzan con mucha rapidez estos casos", señaló el legislador.

El caso es por supuestas agresiones a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), durante una manifestación del 3 de septiembre de 2020.

En esa ocasión, los agentes de la PNC dialogaban con un grupo de manifestantes y Dávila se acercó a verificar qué sucedía. En ese momento, uno de los policías le impidió el paso, a lo que el congresista le gritó: "Usted no me va a poner la mano allí señor, cuidadito conmigo que yo soy diputado y no me va a faltar el respeto, gato abusivo, patán".

#CongresoGT El diputado @aldodavila_gt empuja a un agente de @PNCdeGuatemala, al que señala de agredirlo. @soy_502 pic.twitter.com/Ot9YvYZhcl — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) September 3, 2020

Dávila empujó al agente de PNC y lo señaló de agredirlo primero.

El parlamentario intentó detener la solicitud de antejuicio a través de un amparo que está pendiente de resolverse.