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El Manchester City sigue sin levantar cabeza en la Premier League y se aleja de la lucha por las primeras casillas.

Este sábado, los dirigidos por Enzo Maresca empataron 1-1 ante el Fulham en la apertura de la jornada 11 del campeonato inglés y dejaron escapar la oportunidad de acercarse al liderato.

Los citizens acumularon su cuarto partido consecutivo sin ganar en el campeonato inglés, luego de las tres derrotas que sufrieron antes del parón internacional. El empate también le abre la posibilidad al Arsenal de ampliar su ventaja en la cima de la clasificación.

: Fulham logra sacarle un punto al Manchester City por primera vez en 15 AÑOS desde el empate 2-2 en Septiembre del 2011. Finaliza la peor racha de la historia del Fulham de registrar 19 derrotas consecutivas contra el Manchester City en la Premier League. https://t.co/tdezNbIlkJ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 21, 2026

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid sorprendió al adelantarse en el marcador al minuto 16, cuando Rodrigo Muñiz aprovechó una oportunidad para poner en ventaja a los locales. El City reaccionó en la segunda parte y encontró la igualdad al 57, con una volea de Elliot Anderson.

Sin embargo, el equipo de Maresca no consiguió darle vuelta al marcador. Aunque Anderson volvió a intentar al 65, los visitantes prácticamente desaparecieron en ataque durante el resto del encuentro.

La falta de conexión entre Erling Haaland, Jérémy Doku, Phil Foden y Ndiaye quedó en evidencia. Incluso, el delantero noruego no tuvo ninguna oportunidad de disparar a puerta durante la segunda mitad.

: Manchester City lleva 4 partidos consecutivos sin ganar en la Premier League (3 Derrotas + 1 Empate). Próximo partido del Manchester City en la Premier League: https://t.co/xqnV7SOrPQ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 21, 2026

En los últimos minutos, los cottagers aprovecharon la falta de contundencia del cuadro sky blue y buscaron quedarse con los tres puntos, pero el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Manchester City se mantiene tercero con 22 puntos y podría quedar a ocho del Arsenal si los londinenses vencen al Newcastle (este sábado a las 11:30 a. m.). Por su parte, el Fulham llegó a 11 unidades y subió provisionalmente al puesto 14.

*Con información de AFP