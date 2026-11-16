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Hace 15 años inició la construcción de una visión empresarial que iba mucho más allá de construir un desarrollo inmobiliario; crear una ciudad integral con una identidad propia. Hoy, Ciudad Cayalá es la materialización de aquel sueño.

Ciudad Cayalá se ha consolidado como una propuesta de vivienda, comercio, oficinas, hotelería, gastronomía, entretenimiento y espacios públicos en un mismo entorno, abriendo oportunidades para marcas nacionales e internacionales, emprendedores, trabajadores y visitantes nacionales como extranjeros.

(Fotografía por: Content Marketing Soy502)

Actualmente, el proyecto abarca casi un millón de metros cuadrados construidos, más de 2 mil 300 familias residentes y una afluencia superior a los 12 millones de visitantes al año.

“Hace 15 años comenzamos con una visión que trascendía la construcción de edificios. Queríamos un lugar donde las personas pudieran vivir, trabajar, emprender, invertir y disfrutar” Héctor Leal , CEO de Grupo Cayalá.

El fin de semana del 21 al 22 de noviembre, Ciudad Cayalá invita a los guatemaltecos a celebrar junto con ellos sus 15 años, con "show de mappings" cada 30 minutos, música, comida y entretenimiento familiar.

(Fotografía por: Content Marketing Soy502)

Una oportunidad para seguir creciendo

Estos primeros 15 años, representan un punto de partida de una nueva etapa de expansión. El proyecto continuará diversificando su oferta y desarrollando proyectos que fortalecerán su propuesta residencial, comercial, hotelera y de entretenimiento.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra: la nueva Arena Gallo, la expansión de Ávalos de Cayalá y el desarrollo del nuevo Marriott Guatemala City Cayalá, que complementará la presencia del AC Hotel.

(Fotografía por: Content Marketing Soy502)

Una ciudad construida bajo los principios del Nuevo Urbanismo

Uno de los diferenciadores de este proyecto es su concepción bajo los principios del Nuevo Urbanismo, una corriente que promueve ciudades más humanas, caminables y conectadas; donde las distintas actividades de la vida cotidiana se integran en un mismo espacio.

Además, su arquitectura, plazas, calles y espacios públicos buscan favorecer la convivencia, la experiencia peatonal y el sentido de comunidad. Diseñada pensando en diferentes generaciones y públicos.

Su propuesta urbanista la ha hecho acreedora de reconocimientos internacionales. En el 2021, Estudio Urbano y León Krier recibieron el "CNU Charter Award", otorgado por Congress for the New Urbanism en la categoría Neighborhood, District and Corridor por el proyecto de Paseo Cayalá.

En 2016, Ciudad Cayalá fue reconocida con el "Arthur Ross Award" del Institute of Classical Architecture & Art de Nueva York, en la categoría Civic Design.

(Fotografìa por: Content Marketing Soy502)

La sostenibilidad es parte de la esencia de Ciudad Cayalá

Ciudad Cayalá ha asumido la sostenibilidad como uno de los desafíos centrales de su evolución, incorporando la gestión ambiental en sus operativos y promoviendo una cultura de responsabilidad compartida entre colaboradores, proveedores y visitantes.

A través de sus Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, iniciativa de educación ambiental, gestión de residuos, uso responsable de los recursos y programas de concientización, la organización busca fortalecer continuamente su desempeño ambiental.

Esta visión ha hecho que Ciudad Cayalá obtenga el primer lugar en la categoría Medio Ambiente de los Premios AmCham Guatemala. El segundo lugar en la categoría ESG de los premios CLICC, por su iniciativa "Creamos comunidades sostenibles".

(Fotografía por: Content Marketing Soy502)

También un reconocimiento en los "Taiwan Circular Economy Awards" por su compromiso con la economía circular y el diseño de espacios amigables con el planeta.

A esto se suma su apuesta por fortalecer la responsabilidad social mediante iniciativas, como: Fundación Eco Social, su alianza con la Red de Empresario Indígenas y el Programa "Échame una Pata", que amplían el alcance de su compromiso con las personas, comunidades y entorno.

“ Nuestro mayor reto es demostrar que el desarrollo y la sostenibilidad pueden avanzar juntos y que Guatemala tiene mucho que aportar a la región ” Héctor Leal , CEO de Grupo Cayalá.