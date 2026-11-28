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El futbol guatemalteco vivió este sábado una jornada decisiva con la disputa de la última fecha de la fase de clasificación del Apertura 2026 de la Liga Bantrab. Los 12 equipos del campeonato saltaron al terreno de juego con el objetivo de cerrar de la mejor manera la etapa regular y asegurar su presencia en la lucha por el título.

Tras completarse los seis encuentros, quedaron definidos los seis clubes que continuarán en carrera por conquistar el máximo trofeo del balompié nacional. Antigua GFC y Municipa, primero y segundo de la tabla, aseguraron su clasificación directa a las semifinales, por lo que tendrán la oportunidad de descansar y esperar a sus respectivos rivales.

Por su parte, Mixco, Xelajú, Guastatoya y San Pedro disputarán las llaves de acceso a semifinales, en una serie de eliminación directa que promete emociones y mucha intensidad.

El líder de la clasificación, Antigua GFC, se medirá ante el equipo con la posición más baja entre los clasificados, mientras que el segundo lugar, los rojos, enfrentarán al segundo peor ubicado. Además, ambos clubes tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series como locales.

Presentado por @Tigo_GT FIN DEL PARTIDO Suchitepéquez 0-2 Municipal Jornada 11 | Segunda Vuelta ⚽ Categoría Mayor - Apertura 2026 ⚽ Fase de Clasificación ️ Estadio Carlos Salazar Hijo https://t.co/jBsTjc71hK — Liga Bantrab (@LigaBantrab) November 28, 2026

Resultados de la fecha 22:

Antigua 1-1 Mixco

Aurora 1-1 Cobán

Suchitpéquez - Municipal

Comunicaciones 2-0 Xelajú

Malacateco 0-0 Marquense

San Pedro 2-0 Guastatoya

Así quedaros cruces de accesos a semifinales:

Mixco vs. San Pedro

Xelajú vs. Guastatoya

Equipos clasificados a semis: