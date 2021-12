Los clasificados a los octavos de la Champions League

La fase de grupos ya concluyó y luego de algunas sorpresas, los equipos ya están clasificados a los octavos de final de la Champions League.

Este jueves 9 de diciembre quedaron establecidos los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League, una de las sorpresas de esta clasificación fue la eliminación del Barcelona.

Con la victoria del Villareal frente al Atalanta, (3-2) se cerró la fase de grupos. Este encuentro estaba programado para el pasado miércoles 8 de diciembre pero debido a una tormenta de nieve se tuvo que reprogramar.

Luego de finalizar la fase de grupos, el próximo lunes 13 de diciembre se llevará a cabo el sorteo que definirá los cruces de los octavos de final de la Champions League desde la sede de la UEFA en Suiza, a las 12:00 (horario de Guatemala), en Nyon.

Los equipos clasificados:

Grupo A

Manchester City

París Saint-Germain

Grupo B

Liverpool

Atlético de Madrid

Grupo C

Ajax

Sporting CP

Grupo D

Real Madrid

Inter

Grupo E

Bayern Munich

Benfica

Grupo F

Manchester United

Villareal

Grupo G

Lilie

Salzburg

Grupo H

Juventus

Chelsea