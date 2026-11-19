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Trump, Xi y Putin abordaron temas como reformar la ONU, la proliferación nuclear, el conflicto en Ucrania y la IA en Latinoamérica.

Una "declaración de paz" fue adoptada por China, Estados Unidos y Rusia este jueves 19 de noviembre durante una cumbre sin precedentes entre sus presidentes.

Dicha cumbre tuvo varias claves en su compromiso de reformar la ONU, proteger la inmunidad diplomática y garantizar el suministro de productos petrolíferos refinados.

La ONU, la CPI y la proliferación nuclear

En su declaración, los líderes coincidieron en que "la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción". Putin es objeto de una orden de detención de la CPI, un tribunal que la administración de Trump quiere desmantelar.

En el texto, China, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a impulsar una reforma de la ONU que permita a la organización abordar de forma más efectiva los desafíos globales y "cumpla su misión fundamental de mantener la paz".

Con la seguridad alimentaria y energética alteradas por las guerras en Irán y Ucrania, los tres países se proponen "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados" para garantizar "un flujo estable".

Por otro lado, la declaración final afirma que "las tres naciones entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear", después de que en febrero expirase un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

China defiende que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus gigantescos arsenales nucleares antes de hablar del suyo, de menor tamaño.

Putin, Xi y Trump abordaron distintos temas y adoptaron una "declaración de paz". (Foto: AFP)

Garantías de seguridad para Ucrania

Con ocasión de la reunión de la APEC, Trump y Putin mantuvieron este jueves su primera reunión bilateral desde agosto de 2025; y después el estadounidense se citó con su par chino, por tercera vez en lo que va de año, para consolidar su "relación muy especial", en palabras de Trump.

La cumbre avivó el temor de que los tres dirigentes quisieran dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo, tomando decisiones que afecten a Ucrania sin tener en cuenta a Kiev ni a Europa.

En una reunión en Berlín, el emisario estadounidense Jared Kushner buscó tranquilizar a los países aliados de Ucrania y afirmó que Trump expresó su deseo de "concluir un acuerdo con Europa a su lado".

Kushner, yerno de Trump, también afirmó que el mandatario está abierto a ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar a la cláusula de defensa mutua de la OTAN, pero recalcó que Washington también tiene que proteger sus intereses.

Del lado de los europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a reabrir el debate sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.

‘It’s my friend’: Trump warmly greets Putin before historic trilateral summit with Xi in China https://t.co/ZkPTEPQsen — New York Post (@nypost) November 19, 2026

Comercio, IA y Latinoamérica

Eclipsada por el encuentro trilateral, la cumbre de la APEC se inició con un llamado de Xi a "reducir las barreras al comercio y la inversión".

Participaron por Latinoamérica los presidentes Claudia Sheinbaum de México, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast de Chile.

El mandatario ultraderechista chileno dijo que su país "quiere liderar" el cambio provocado por la IA. "Tenemos cobre, litio que el mundo necesita", destacó.

Para Sheinbaum "las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial abren enormes posibilidades", pero también "profundas desigualdades".

A pesar de sus diferencias, todos los líderes posaron para la "foto de familia" de la APEC con bufandas a juego.

*Con información de AFP