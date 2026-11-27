Conoce las temperaturas máximas y mínimas que se esperan para este fin de semana en Guatemala previo al acercamiento de otro frente frío.
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El clima durante este fin de semana estará marcado por días cálidos, pero con noches y madrugadas frías, principalmente en los altiplanos central y occidental, donde las temperaturas podrían descender hasta los 3 grados Celsius, según el pronóstico del Insivumeh.
En la ciudad de Guatemala se esperan temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados y mínimas de 11 a 13 grados. En el resto del país predominará el ambiente cálido, con temperaturas de hasta 36 grados en las regiones del Pacífico y oriente.
Aunque habrá poca nubosidad durante las mañanas, esta podría incrementarse por las tardes y noches, con posibilidad de lloviznas y lluvias dispersas en Petén, Caribe, Alta Verapaz, bocacosta y suroccidente. En algunas áreas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
Se acerca otro frente frío
El viento frío del norte continuará disminuyendo gradualmente. Sin embargo, para el lunes 30 se prevé el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, que podría favorecer el incremento de nubosidad y las lluvias en el norte y Caribe.