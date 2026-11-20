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El Comité Ejecutivo del COG presentó una recusación que busca separar del proceso penal en su contra al juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal.

Los abogados del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) presentaron ante el Juzgado Segundo Penal, una recusación contra el juez titular dicha judicatura Mario Hichos, para que ya no siga conociendo la carpeta judicial relacionada a una serie de irregularidades administrativas denunciadas en el COG.

La petición fue presentada un días después de que la Asamblea General designara al Comité Ejecutivo interino encabezado como presidente a Julio Fernando Cáceres Grajeda y como vicepresidente a Nora Segura de Delcompare, ex jefa de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Con esto, Hichos deberá programar la audiencia respectiva para conocer si acepta o no la recusación planteada en su contra. De no ser así, el expediente será elevado a la Sala Tercera de Apelaciones quien decidirá si el juez Segundo Penal continúa o no a cargo del proceso penal.

Diligencias del MP tras denuncia

El pasado jueves 19 de noviembre, mientras el Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaba un operativo de allanamiento en la sede del COG en el Palacio de los Deportes ubicado en la zona 5, en la sede del Juzgado Segundo Penal, también se realizaba una diligencia para recabar indicios con relación a la denuncia presentada por trabajadores de dicha judicatura.

La queja de los empleados se basa en intimidaciones y amenazas proferidas por abogados que aseguran representar al COG.

El MP realizó diligencias en el Juzgado Segundo Penal el pasado19 de noviembre ante una denuncia presentada contra el COG por empleados de dicha judicatura. (Foto: Cristobal Veliz/Soy502)

La actuación del MP se produce días después de que se conociera que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG.

Durante la diligencia, personal del MP entrevistó a empleados del Organismo Judicial (OJ) asignados al Juzgado Segundo Penal.

Además, los investigadores realizaron registros fotográficos y audiovisuales de los accesos a la judicatura, utilizando cámaras y teléfonos celulares.