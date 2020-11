La maestra Cecilia López relató la pesadilla que vivió durante cinco años su colega, Paola Estefanía Tacacho, quien fue asesinada por un exalumno en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.

En varias ocasiones, Paola Tacacho, una maestra argentina de 32 años, había denunciado a su exalumno por acoso.

El joven la amenazaba de muerte, rayaba las paredes de su apartamento y la acosaba a través de las redes sociales. Hasta que la apuñaló este 30 de octubre, cuando ella salía de un gimnasio. Las cámaras de un local captaron el trágico momento.

Una muerte anunciada

Cecilia López narró en un documento el sufrimiento y abusos que vivió Tacacho, durante cinco años, antes de ser asesinada. Esta es la carta:

"A la Pao la conocí en el 2014, fue una de mis primeras colegas. En 2015 tuvimos un alumno en el terciario, bien sombrío que, luego de dejar el cursado, comenzó a acosarlos virtualmente, inventaba cuentas fakes con agresiones, pero se ensañó particularmente con la Pao.

Conmigo jamás se metió, por suerte, pero siempre hablábamos de eso, la amenazaba de muerte abiertamente, le decía que le quedaba poco tiempo, a mis otros compas les escribía diciéndoles que le avisen.

Ella habló con el colegio porque es donde arrancó todo, aunque él ya no asistía, pero se lavaron las manos, se desentendieron por completo. Ella vivía a la vuelta. Él se sentaba en esa esquina, rondaba constantemente, yo lo vi muchas veces. Ella se hartó de denunciarlo y lo único que hizo la policía fue poner una perimetral.

Cerró sus redes sociales para tener un poco de paz. Una vez nos contó que el tipo se metió a su edificio e hizo pintadas en su piso. Otra vez fue a hablar con la familia de él acompañada de un vecino y también se desentendieron diciendo que él era adulto y tenía problemas mentales.

No sabíamos cómo ayudarla. Cuando vino a decirnos que estaba planeando irse a Europa a mí me dio un poco de paz. Pero esta mañana despierto y veo su foto en todas partes y me atravesó un frío por la espalda. Que nunca les toque sentir este hueco en el estómago porque asesinaron a sangre fría a una compañera que querías, que admirabas.

Esto fue crónica de una muerte anunciada. No puedo creer estar escribiendo esto. No puedo creer que ya no esté. No puedo creer que nuestras vidas no valgan nada, que nos maten porque sí. El tipo era un exalumno que se ensañó con ella porque sí, nunca pasó nada entre ellos, fue deliberado.

Vivió estos 5 años con miedo y terror, nunca pudimos hacer nada más que escucharla. La justicia no existe y menos para nosotras. La justicia tuvo 5 años para evitar esto y no hizo nada gente, nada. No me entra la impotencia en el cuerpo y el desconcierto. No sé de dónde sacar consuelo, esperanza, paz en medio de tanta violencia. Es una pesadilla", escribió la docente.

