Colegio John Harvard ofrecerá becas para patojos pilas

A partir de septiembre, el Colegio John Harvard, de Quetzaltenango, abrirá el proceso para optar a una de las 40 becas dirigidas a patojos pilas con talento deportivo o académico

Estas oportunidades estarán disponibles para jóvenes y señoritas que cursen desde sexto primaria y permanecerán abiertas durante todo el mes patrio.

La convocatoria está orientada a padres de familia con hijos que estudian en centros educativos públicos y que sobresalgan por su rendimiento escolar o sus habilidades en el deporte.

Ser pilas para la pelota es una de las principales características. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El director del centro educativo, Darío Galicia, resaltó que se trata de una oportunidad poco común para apoyar a estudiantes shecudos. "Es un llamado para que se acerquen y no dejen pasar la oportunidad", expresó.

Para participar en el proceso, los aspirantes deberán presentar una carta de buena conducta y demostrar sus capacidades, ya sea en el aula o en la cancha. Galicia subrayó que la prioridad es respaldar a jóvenes que tengan un potencial destacado en cualquiera de estas áreas.

Fomentan la participación de jóvenes con vocación científica. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El colegio también mantiene un convenio con el Club Xelajú M. C., que permite a los jugadores de las fuerzas básicas continuar su formación académica mientras se preparan para su futuro. Con este programa, la institución busca impulsar tanto el desarrollo deportivo como la preparación académica de los estudiantes.