-

Los secuestradores piden casi 2 millones de dólares para liberar a los rehenes.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja al dueño de un negocio fallecido en Villa Nueva

Asaltantes tomaron este martes como rehenes a varias personas durante un robo en un supermercado en la turística Cartagena, en el Caribe de Colombia, por lo que se desplegó un gran operativo policial, dijo una fuente de la policía a la AFP.

Imágenes emitidas en medios y redes sociales muestran a decenas de policías y francotiradores apostados en edificios de los alrededores, y también a encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.

El secuestro se da el mismo día que se marca el décimo aniversario del histórico acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC, y en medio de la peor ola de violencia en el país desde entonces.

De película: secuestradores mantienen capturados a trabajadores de un centro comercial en Cartagena, Colombia. Piden $7.000 millones de pesos (2 millones de dólares) por la liberación de los rehenes https://t.co/MADtISQHMl — Guillo (@codiguillos) November 24, 2026

Las llegadas al aeropuerto de la famosa ciudad costera se reactivaron tras una suspensión temporal por operaciones de la fuerza pública, informó la autoridad aérea colombiana.

Piden dinero y vehículos blindados

Según medios locales, los secuestradores piden casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano dura contra los criminales, con letales bombardeos y redadas, pero la violencia en el país no da señales de ceder en los últimos meses.

Tras la firma del acuerdo en 2016, grupos ilegales se disputan las rutas del tráfico de droga y los yacimientos de minería ilegal y alimentan el terror en el país con secuestros y atentados.

Internacionales , sujetos encapuchados tomaron a varios rehenes en un supermercado ubicado en Cartagena . Según versiones los delincuentes intentaron robar un vehículo blindado que llevaba dinero a cajeros automáticos pero al fallar está operación terminaron atrincherados en el lugar. Cómo exigencia para liberar a los rehenes piden unos $7500.000.000 millones de pesos ( más de USD 2 Millones ) además 2 camionetas blindadas para la huida. — We News (@wenewsec) November 24, 2026

El lunes en la noche una disidencia de la guerrilla de las FARC explotó un carro bomba en la ciudad de Villavicencio y dejó 25 heridos y graves destrozos.

*Con información de AFP