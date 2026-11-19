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En Colombia ya fue aprobada la primera fase del plan nacional de manejo para controlar al hipopótamo, esta especie invasora importada por el narcotraficante Pablo Escobar, que provoca daños en las especies nativas.

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El Ministerio de Ambiente Fabio Arjona y corporaciones ambientales del país anunciaron que aplicarán la eutanasia química a 10 hipopótamos en el departamento de Antioquia.

Los ejemplares también son un riesgo para las comunidades. Según David Echeverri, jefe de la Oficina de gestión de la biodiversidad de Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare), es la mejor medida para evitar un incidente con algún poblador.

Las medidas son la esterilización, la traslocación, el confinamiento y la eutanasia química.

Pobladoras deben estar pendientes por cualquier ataque de hipopótamos. (Foto: AFP)

¿Por qué hay hipopótamos de manera silvestre en Colombia?

En los años 80 Pablo Escobar trajo cuatro ejemplares, tres machos y una hembra a la Hacienda Nápoles, para su zoológico privado.

Tras la muerte del narcotraficante y la confiscación de la finca, muchos de sus animales fueron reubicados o saqueados, pero los hipopótamos permanecieron allí porque su gran tamaño y peso hacían difícil trasladarlos y ningún zoológico quiso recibirlos, debido a que no contaban con depredadores, fueron saliendo de la finca y reproduciéndose. Estos animales compiten con las especies propias de Colombia y degradan su hábitat.

los hipopótamos fueron introducidos por Pablo Escobar. Foto: AFP

Incidentes con hipopótamos

Cuatro hipopótamos estuvieron a punto de arrollados por un trailer en plena noche en el municipio de Puerto Triunfo, Los vecinos están cansados y protestan porque no se ha hecho nada para controlarlos.

Eutanasia

Un equipo multidisciplinar se trasladará a los núcleos donde se encuentran los hipopótamos para ubicarlos, sedarlos y posteriormente aplicarles el medicamento mortífero con el fin d hacerl o"cuanto antes y sin dolor".